Meteo a San Silvestro arriva il gelo artico sull' Italia Ultime 36 ore del 2025 saranno fredde e con temperature di 7-8 gradi sotto la media
Le ultime 36 ore del 2025 portano un’ondata di gelo artico sull’Italia, con temperature significativamente più basse rispetto alla norma. In questo periodo, le temperature si attestano circa 7-8°C sotto la media stagionale, determinando condizioni di freddo intenso. Questa ondata di freddo interesserà soprattutto il periodo di San Silvestro, influenzando le celebrazioni di fine anno e l’inizio del nuovo anno.
Fine anno e inizio 2026 all’insegna del gelo. Le ultime 36 ore del 2025 saranno fredde e con temperature di 7-8°C sotto la media. E’ la previsione de iLMeteo.it, che conferma un’irruzione artica dalla Russia verso l'Europa sud-orientale nelle prossime ore. «Tutti i Balcani, l'area carpatica danubiana, la Grecia, la Turchia e il Mar Nero - spiega il meteorologo Lorenzo Tedici - saranno raggiunti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
