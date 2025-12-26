Minaccia barista e carabinieri con un coccio di vetro | arrestato

E' stato arrestato nel corso della notte l'uomo che ha minacciato con un coltello il titolare di un bar di piazza XX Settembre a Sessa Aurunca nella notte tra Natale e Santo Stefano. Si tratta di un 30enne di nazionalità algerina ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Minaccia barista e carabinieri con un coccio di vetro: arrestato Leggi anche: Lo minaccia con un coccio di vetro per farsi dare cuffie e sigarette Leggi anche: Omicidio Favaretto, condannato a 8 anni il minorenne che lo colpì con un coccio di vetro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Armato di coltello e coccio di vetro prima minaccia barista poi sfida i carabinieri - SESSA AURUNCA – Nel corso della notte, in Sessa Aurunca , i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca hanno tratto in arresto un 30enne di nazionalità algerina, ritenuto r ... casertace.net

La barista gli nega il drink perché è ubriaco, lui la minaccia di morte con una bottiglia: arrestato un 38enne nordafricano - Ha fatto solo il suo dovere: non ha servito più alcolici ad una persona che era palesemente ubriaca e stava molestando gli avventori del locale. ilgazzettino.it

Ubriachezza molesta, prima minaccia e poi sferra un pugno al barista che non gli serve più da bere #Cesena - facebook.com facebook

Assisi, minaccia avventori e personale di un bar e aggredisce i poliziotti: arrestato x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.