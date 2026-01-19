Al termine del girone di andata della Serie B maschile, Cavallino 4 Torri conclude con una vittoria importante, battendo Grottazzolina in quattro set. La tredicesima giornata ha segnato il ritorno al successo per la squadra, consolidando la posizione in classifica dopo una serie negativa di tre partite. Un risultato che riflette l’impegno e la crescita del team nel corso della prima metà della stagione.

Nella tredicesima e ultima giornata di andata della B maschile girone D, la Cavallino 4 Torri ha ritrovato sabato sera la vittoria: 3-1 sul campo della M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina, rispettando dunque il pronostico indicato dalla classifica e chiudendo così una serie negativa che durava da tre partite. Una partita giocata abbastanza in controllo da parte della squadra granata, che ha lasciato agli avversari soltanto la possibilità di giocarsi il secondo set. Una Cavallino che oltre a giovarsi del rientro di Matteo Bellia come opposto ha trovato all’ultimo momento un buon inserimento di Marcelo Jolivot, schiacciatore italo-argentino ingaggiato nella serata di venerdì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley serie B: successo al termine del girone di andata. Cavallino sbanca. Grottazzolina in 4 set

