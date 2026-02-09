Volley | la squadra apuana di serie B cade a Cascia dopo un match molto combattuto ed è sempre più ultima Prima di ritorno amara per Massa Carrara

La squadra di Massa Carrara perde 3-1 a Cascia in una partita molto combattuta. I padroni di casa vincono il primo, il secondo e il quarto set, mentre gli avversari si portano a casa il terzo. La squadra apuana resta ultima in classifica e si avvicina al ritorno in campo con molte difficoltà. La sconfitta si aggiunge a un campionato già complicato, lasciando i toscani in una posizione difficile.

CASCIA 3 mASSA CARRARA 1 CASCIA PALLAVOLO PERUGIA: Scrollavezza, Falorni, Marchi, Beghelli, Pauli, Borghetti, Carcagni, Bevilacqua, Pahor, Sorrenti, D’Isidoro, Mancini, Rizzo, De Faveri, Caridi, Canenti, Conforti. Coach: Tardioli. PALLAVOLO MASSA CARRARA: Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Briglia, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi, Diridoni, Poli, Bagnoli, Iovieno. Coach: Cei. Arbitri: Roberta Cruciani e Marco Leonardi. Parziali: 20-25, 25-21, 25-20, 27-25. CASCIA – Il girone di ritorno del campionato maschile di serie B si è aperto con l’ennesima sconfitta per la Pallavolo Massa Carrara, sempre più fanalino di coda del girone E. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

A metà stagione di Serie B maschile, il tecnico Cei analizza i risultati della Pallavolo Massa Carrara, attualmente all'ultimo posto in classifica.

