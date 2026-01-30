La giornata si è conclusa male per le squadre del consorzio PMS. Sia Massa Carrara che Robur hanno perso le loro partite, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca. Le sconfitte sono arrivate in modo netto, senza troppi giri di parole. Ora si guarda avanti per la prossima occasione di riscatto.

E' stata da dimenticare l'ultima giornata dei campionati regionali di Serie D per le squadre del consorzio PMS. In ambito maschile la Pallavolo Massa Carrara ha iniziato male il nuovo anno perdendo ad Arezzo contro il Tesi Volley nella 13ª giornata di gare. La lunga trasferta ha sicuramente inciso sulla prestazione dei ragazzi allenati da Silvia Angelini che tornavano all'attività agonistica dopo aver osservato un turno di riposo. Contro la penultima in classifica i massesi hanno perso 3 a 1 vincendo il primo set (25-20) ma facendo scena muta nel secondo (14-25) e nel quarto (10-25) mentre il terzo lo hanno perso ai vantaggi (24-26).

© Sport.quotidiano.net - Volley Giornata negativa per il consorzio apuano. Incassano sconfitte Massa Carrara e Robur

