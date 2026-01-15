Volley B1 donne | successo sofferto al tie-break contro l’ultima in classifica e solo due punti conquistati Vtb è una vittoria dal gusto amaro Sabato l’ultimo treno per salire

Nel match di B1 donne, DM Sistemi Group VTB ha ottenuto una vittoria sofferta al tie-break contro l’ultima in classifica, conquistando solo due punti. La partita si è conclusa con uno sforzo rimasto in equilibrio, evidenziando le difficoltà di questa fase di campionato. Sabato rappresenta l’ultima opportunità per cercare di migliorare la posizione in classifica e mantenere vive le speranze di salvezza.

DM SISTEMI GROUP VTB 3 SCANDICCI 2 (25-12, 23-25, 25-22, 22-25, 15-13) DM SISTEMI GROUP VOLLEY TEAM BOLOGNA: Neriotti 9, Saccani 2, Pinali 18, Fucka 13, Bongiovanni 20, Taiani 12, Cavalli (L1); Carnevali, De Paoli 3. Non entrate: Sawa, Giorgi, Minelli (L2), Govoni. All. Ghiselli, PALLAVOLO SCANDICCI: Menon 7, Savioli 9, Bernardeschi 3, Scagnetto 3, Massaglia 14, Omonoyan 18, Grossi (L); Stopioni 2, Di Noia 1, Arcangeli 1, Mercante, Cacciatore 7. Non entrate: Grimaldi, Buchynska, Masoni, Casini (L2). All. Chirichella. Arbitri: Scognamiglio e Cavalera. Vince, ma non convince. Peggio: sciupa un'altra occasione in stagione.

Volley B1 donne, Riccione è nel girone B. Nuove sfide e ambizioni verso un altro sogno - La Lasersoft Riccione è venuta a conoscenza ieri del nuovo raggruppamento per la stagione 2025- ilrestodelcarlino.it

Dopo un periodo di silenzio, il volley femminile è tornato a far sentire il suo battito, e lo ha fatto con la forza di una tradizione che non si è mai spenta. facebook

