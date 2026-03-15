LIVE Conegliano-Novara 2-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete pareggiano si va al tie break!

Durante la partita tra Conegliano e Novara, il punteggio si è concluso con un pareggio di 2-2, portando le squadre al tie-break. Al momento di chiudere il set, Conegliano ha pareggiato sul 26-24, grazie a una difesa decisiva e a un muro efficace su un attacco avversario. Ishiqaka ha tentato di servire, ma ha commesso un errore in battuta, contribuendo al risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-24 CONEGLIANO PAREGGIA! SI VA AL TIE-BREAK! Difesa pazzesca delle venete sul primo attacco di Tolok, con il secondo che viene murato da Fahr! 25-24 Ishiqaka entra per servire ma manda la palla in rete. Secondo set point per Conegliano. 24-24 Cambi si affida a Tolok e fa benissimo! Diagonale vincente della russa che annulla la palla set. 24-23 Diagonale sfiorato dal muro con Haak che trova il punto che manda Conegliano al set point. Time-out chiamato dal coach delle Pantere. Santarelli si gioca il challenge per il possibile tocco del muro sull’attacco di Sillah, ma il punto viene confermato. 23-23 Esce l’attacco di Sillah, pareggia Novara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 2-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete pareggiano, si va al tie break! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Chieri-Conegliano 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete si avvicinano al tie-break! 15-19 Leggi anche: LIVE Chieri-Conegliano 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: buon inizio delle venete che vogliono il tie-break, 0-3 Altri aggiornamenti su LIVE Conegliano Novara 2 2 A1 volley... Temi più discussi: PROSECCO DOC IMOCO-IGOR NOVARA, LA CLASSICA È ANCORA SEMIFINALE: INIZIA LA SERIE CON G1 DOMENICA AL PALAVERDE (h 17.15, diretta RAI SPORT); Dove vedere in tv Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026: orari gara-1 semifinali, programma, streaming; Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma 15 marzo, streaming; Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, Haak-Tolok e Antropova-Egonu: dal 2021 in semifinale le solite squadre. LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley ... oasport.it Volley femminile, gara-2 playoff: super Egonu spinge Milano in semifinale. Avanti anche Conegliano e NovaraVolley femminile, gara-2 quarti playoff: Conegliano e Milano non lasciano spazio alle velleità di Busto e Vallefoglia, battute 3-0 a domicilio (bene Haak ed Egonu). Novara passa al tiebreak ... sport.virgilio.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. The Trashmen · Surfin' Bird. WARM UP CONEGLIANO NOVARA @imocovolley - @igor_volley Live Raisport & VBTV #volleyball #ilovevolley #seriea1tigotà #pallavolo facebook Conegliano üst üste 19. galibiyetini aldi 3-1 x Bergamo 3-1 x Novara 3-0 x LKS Lodz 3-2 x Chieri 3-0 x Dresdner 3-0 x Bergamo 3-0 x Vallefoglia 3-0 x Novara 3-0 x Scandicci 3-0 x Zeren 3-0 x Macerata 3-0 x LKS Lodz 3-0 x Sc x.com