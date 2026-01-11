LIVE Chieri-Conegliano 2-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Pantere avanti al tie-break decisivo 7-9

Segui la partita di volley femminile tra Chieri e Conegliano, terminata 2-2, con le Pantere in vantaggio nel tie-break decisivo 7-9. Resta aggiornato sulla diretta live e sui risultati dell’A1 femminile 2026. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e tutte le informazioni sulla partita tra Milano e Perugia, in programma dalle 17.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-PERUGIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 Time-out quasi obbligato per Negro, che vuole tranquillizzare le sue ragazze. 7-9 Esce la diagonale di Nemeth, Conegliano torna a due punti di vantaggio. 7-8 Quarto errore al servizio nel quinto set per Chieri, che non può permettersi questi errori. 7-7 Esce la parallela di Gabi, tie-break in parità! 6-7 Gabi ci prova sul recupero difensivo, ma non riesce a rigiocare il pallone. 5-7 In rete il servizio di Chieri. 5-6 Fast per Cekulaev, non si vedeva da molto questo colpo. 4-6 La deviazione del muro rende impossibile la difesa sul colpo di Haak! 4-5 Questa volta Cekulaev non sbaglia sul regalo di Conegliano! 3-5 Sbaglia dai nove metri Chieri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Chieri-Conegliano 2-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere avanti al tie-break decisivo, 7-9 Leggi anche: LIVE Conegliano-Chieri 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi vogliono il tie-break ma le Pantere non mollano! 19-22 Leggi anche: LIVE Chieri-Conegliano 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete si avvicinano al tie-break! 15-19 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. LIVE Chieri-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta non semplice per le Pantere; Decima puntata | 4-3-2-1 in Diretta Streaming | IT; Dove vedere in tv Chieri-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming; LIVE Conegliano-Novara 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Gabi trascina le pantere, niente da fare per le piemontesi!. LIVE Chieri-Conegliano 2-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere avanti al tie-break decisivo, 7-9 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO- oasport.it Melendugno vs. Marsala Volley | LVF Serie A2 | 2025/26 - 4a Giornata - Ritorno | Full Match GABI DI GIUSTEZZA La schiacciatrice dell' @ImocoVolley, Gabriela Guimaraes, trova il pallonetto vincente contro Chieri #Volleyball #Volley #LVF #Pallavolo #Conegliano #Gabi x.com DALLE 16:00 SU DAZN & VBTV CHIERI VS CONEGLIANO Alle 16:00 @imocovolley in trasferta al Pala Gianni Asti di Torino sfiderà @chieri76 nella 6ª giornata di ritorno della #SerieA1Tigotà All’andata le ragazze di coach Santarelli avevano scon - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.