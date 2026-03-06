Juve-Pisa bonus finiti per Spalletti | serve lo scatto per la Champions

La Juventus affronta il Pisa in una partita decisiva, mentre il tecnico Spalletti ha esaurito i bonus disponibili. I bianconeri non vincono da quattro incontri, e questa sfida diventa cruciale per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. La squadra deve reagire subito, perché ogni risultato negativo potrebbe compromettere il percorso stagionale.

I bonus sono finiti per la Juventus: dopo quattro partite senza vittoria, ora servono i tre punti per non perdere il treno verso l'Europa che conta. Anche perché la Roma è a +4 e il Como di Fabregas è in grande forma. Di fronte ci sarà un Pisa ultimo in classifica e reduce da tre ko consecutivi: solo un’impresa potrebbe evitare una retrocessione che, a oggi, appare inevitabile. La visione My Combo degli esperti di SisalTipster parte così dal successo della Juventus, sempre vincente nei sette precedenti casalinghi in Serie A, realizzando tra i 2 e i 4 gol. L’attacco del Pisa è invece in piena crisi, con un solo centro nelle ultime quattro uscite di campionato: possibile quindi che gli ospiti non trovino la via della rete nemmeno allo Stadium. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

