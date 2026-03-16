A Voghera, in provincia di Pavia, è stato imposto un divieto di circolazione per i monopattini elettrici in un tratto di via Emilia. La restrizione riguarda una porzione della strada centrale della città e sarà in vigore a partire da oggi. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Voghera (Pavia), 16 marzo 2026 – Divieto di circolazione per i monopattini elettrici in un tratto della centralissima via Emilia a Voghera. Lo prevede un’ordinanza comunale entrata in vigore venerdì scorso che impone lo stop dal numero civico 71 e l’intersezione con via Plana, comprese le aree di via Grattoni. Il provvedimento è stato reso operativo con l’apposizione della segnaletica verticale e riguarda uno dei tratti più frequentati del centro cittadino, caratterizzato da un’elevata presenza pedonale. L’obiettivo dell’ordinanza è quello di tutelare la sicurezza della circolazione stradale e pedonale, riducendo il rischio di interferenze e possibili situazioni di pericolo tra pedoni e conducenti di monopattini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voghera, stop ai monopattini elettri in centro: divieto di circolazione in un tratto di via Emilia

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