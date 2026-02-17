Festa della comunità al ricreatorio parrocchiale di Rivignano Teor
Il ricreatorio parrocchiale di Rivignano sarà il palco di una festa domenica 22 febbraio, organizzata dal Gruppo di Volontariato Vincenziano di Rivignano Teor. La giornata prevede giochi, musica e stand di cibo, attirando molte famiglie del paese. La manifestazione mira a rafforzare i legami tra i residenti e a coinvolgere attivamente giovani e anziani.
Domenica 22 febbraio, al ricreatorio parrocchiale di Rivignano, si terrà la Festa della Comunità, organizzata dal Gruppo di Volontariato Vincenziano di Rivignano Teor. Il GVV fa parte della più ampia Associazione Internazionale di Carità ( AIC ), fondata sulle orme di San Vincenzo De' Paoli. I Gruppi di Volontariato Vincenziano sono composti da volontari che collaborano con il Parroco, gli Assistenti Sociali e le Istituzioni per promuovere l'integrazione degli strati più poveri e disagiati degli abitanti.
