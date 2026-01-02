Il Tribunale sequestra cinque cani | Tenuti nel degrado e senza cibo

Il Tribunale ha disposto il sequestro di cinque cani pastore trovati in condizioni di degrado e privi di cibo in un capannone di Fizzonasco. L'intervento si è reso necessario per tutelare il benessere animale e garantire condizioni di vita dignitose. La vicenda evidenzia l'importanza del rispetto e della cura degli animali, soggetti di tutela legale e sociale.

Il tribunale è intervenuto sequestrando i 5 cani pastore tenuti senza cibo e fra gli escrementi in un capannone di Fizzonasco. Il gip ha riconosciuto la fondatezza del sequestro effettuato a metà dicembre dal Nucleo Guardie Zoofile Oipa e lo ha convalidato avviando il Procedimento Penale a carico del proprietario dei cani. La denuncia era stata lanciata dal Movimento Animalista Lombardia che per diverse settimane aveva monitorato la situazione di cinque cani di grossa taglia, identificati come Kangal e pastore del Caucaso, nell'area di un capannone che si trova in via Piemonte 17. La segnalazione era partita da alcuni vicini di capannone che, impietositi dalle condizioni degli animali, ogni giorno danno loro almeno dell'acqua.

