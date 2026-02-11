Difesa delle donne vittime di violenza intesa tra carabinieri e associazione Cotulevi

Questa mattina nella caserma “Giacinto Carini” si è rinnovato l’accordo tra i carabinieri e l’associazione Cotulevi. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione per proteggere le donne vittime di violenza. Le forze dell’ordine e l’associazione lavorano insieme per intervenire più rapidamente e offrire supporto concreto a chi vive situazioni di abuso.

È stato rinnovato questa mattina nella Caserma "Giacinto Carini", sede del Comando provinciale dei carabinieri, il Protocollo d'intesa finalizzato al rafforzamento del sistema territoriale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, a sostegno delle donne vittime di maltrattamenti e abusi.

