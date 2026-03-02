Al centro del tavolo provinciale contro la violenza di genere ci sono le vittime di femminicidio, con un’attenzione particolare all’educazione alla non violenza. Nei giorni scorsi è stato avviato un percorso di formazione online rivolto ai docenti, con l’obiettivo di sensibilizzare sul rispetto di sé stessi e degli altri. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità scolastica in un confronto diretto e pratico.

Regione, ok della giunta su protocollo con Legambiente e tavolo contro la violenza di genereDalla governance per lo sviluppo sostenibile alle decisioni su bilancio, lavoro, programmazione e tutela ambientale, via libera a una serie di...

Serata contro la violenza di genere al Teatro del Cerchio: in scena “Barbablù”Il Teatro del Cerchio ospita una serata speciale, venerdì 9 gennaio, dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, per ricordare che...

Orfani di femminicidio al centro del tavolo provinciale contro la violenza di genere

CPO Abruzzo, al via tavoli su psiconcologia, Mindfulness e orfani di femminicidioCPO Abruzzo, al via tavoli su psiconcologia, Mindfulness e orfani di femminicidio. Il pomeriggio è stato arricchito da audizioni di rilievo. laquilablog.it

