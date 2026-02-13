Orfani speciali, le vittime invisibili del femminicidio, sono al centro di un dibattito aperto dall’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, che ha organizzato un incontro per affrontare il trauma che queste giovani vittime portano dentro di sé e le risposte ancora insufficienti delle istituzioni.

Il trauma che resta e le risposte delle istituzioni. Il confronto promosso dall’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo. Ogni femminicidio non segna soltanto la fine di una vita, ma produce conseguenze profonde e durature che si estendono ben oltre il fatto di cronaca. In Italia, secondo le stime più accreditate, sono circa tremila i minori rimasti orfani a seguito di femminicidio. Bambini e ragazzi che, oltre alla perdita violenta della madre, si trovano spesso privati anche della figura paterna, perché autore del delitto, detenuto o suicida. Una condizione che li espone a un trauma complesso e stratificato, tanto da essere definiti orfani speciali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

