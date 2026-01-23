Violenta lite in strada | lei fugge in casa lui rompe la porta-finestra a calci e pugni

Nel tardo pomeriggio di giovedì 22 gennaio a Molinetto di Mazzano si è verificata una lite violenta tra due persone. La discussione si è conclusa con la donna che si è rifugiata in casa di un’amica, mentre l’uomo ha danneggiato la porta-finestra con calci e pugni. L’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 gennaio, a Molinetto di Mazzano. Una violenta lite scoppiata in strada ha costretto una giovane donna a cercare riparo nell'abitazione di un'amica, nel tentativo di mettersi al sicuro. Ma nemmeno una porta chiusa è bastata a.

