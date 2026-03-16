Arrestato a San Fermo della Battaglia | 20enne irregolare finisce in carcere dopo una serie di aggressioni

Un giovane di 20 anni proveniente dalla Guinea è stato arrestato a San Fermo della Battaglia dalla polizia di Stato di Como. La sua cattura è stata eseguita in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dopo una serie di aggressioni a suo carico. L’uomo, irregolare sul territorio italiano e con precedenti penali, è stato condotto in prigione.

La polizia di Stato di Como esegue un’ordinanza di custodia cautelare: il giovane, originario della Guinea, era già stato condannato più volte e colpito dal divieto di dimora in provincia Un 20enne originario della Guinea, irregolare sul territorio italiano e con diversi precedenti alle spalle, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Como in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane è stato rintracciato ieri sera nei pressi dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, nelle ultime settimane il 20enne si era reso responsabile di una serie di reati contro la persona. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Violato il divieto di dimora dopo il blitz antidroga in stazione: un 20enne finisce in carcereEra già finito al centro del maxi blitz svoltosi a fine febbraio nell'area della stazione e dei giardini Speyer. Caduta fatale in bicicletta: morto un 81enne di San Fermo della BattagliaTragedia a Cavallasca, frazione di San Fermo della Battaglia, dove un uomo di 81 anni ha perso la vita dopo una caduta in bicicletta. Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Fermo della Discussioni sull' argomento Notizie dalla zona di San Fermo Della Battaglia a Como; Como, presa a calci nel parcheggio dell’ospedale da un irregolare che tenta di rapinarle la borsa, che poi aggredisce una guardia della sicurezza al pronto soccorso. Arrestato dalla Polizia di Stato di Como. - Questura di Como | Polizia di Stato; Sgominata la banda dei profumi, a Bologna la fine della corsa; Naso rotto dopo il fermo di Pg. La Procura della Repubblica apre un'indagine ufficiale. Como, violenza sessuale al Pronto soccorso di San Fermo della battaglia: paziente aggredisce due operatrici sanitarie, arrestatoViolenza sessuale al Pronto soccorso dell'ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como). Due operatrici sanitarie sono state palpeggiate e molestate da un paziente nella tarda serata di ... milano.corriere.it All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia entra nel vivo il nuovo Sportello per le Malattie Rare attivato da Asst Lariana. Nei giorni scorsi ha preso servizio Margherita Riva, l’infermiera dedicata al progetto pensato per offrire supporto e orientamento - facebook.com facebook