Como abbigliamento falso con il logo Milano-Cortina venduto online | preso il produttore

Como, 16 febbraio 2026 – Stampi per realizzare abbigliamento contraffatto con il logo "Milano-Cortina 2026". Sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Como, su delega della Procura di Como, che ha anche trovato alcuni capi già realizzati. Como, abbigliamento falso con il logo Milano-Cortina, individuato un produttore Vendita online. Il produttore è stato i ndividuato controllando le principali piattaforme di vendita online, con particolare attenzione ai gadget e altri articoli relativi ai giochi olimpici invernali in corso. Sono quindi state individuate alcune vendite online di magliette con logo falso, che sono risultate riconducibili a un' impresa del settore com mercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori, con sede in Provincia di Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

