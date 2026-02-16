Como abbigliamento falso con il logo Milano-Cortina venduto online | preso il produttore
Como, 16 febbraio 2026 – Stampi per realizzare abbigliamento contraffatto con il logo "Milano-Cortina 2026". Sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Como, su delega della Procura di Como, che ha anche trovato alcuni capi già realizzati. Como, abbigliamento falso con il logo Milano-Cortina, individuato un produttore Vendita online. Il produttore è stato i ndividuato controllando le principali piattaforme di vendita online, con particolare attenzione ai gadget e altri articoli relativi ai giochi olimpici invernali in corso. Sono quindi state individuate alcune vendite online di magliette con logo falso, che sono risultate riconducibili a un' impresa del settore com mercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori, con sede in Provincia di Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Felpe e articoli con il logo falso Milano-Cortina 2026: blitz della guardia di finanza nel Comasco
La guardia di finanza di Como ha sequestrato felpe e articoli con il logo falso Milano-Cortina 2026 perché stavano vendendo merce contraffatta.
Lacchiarella, maxi sequestro di abbigliamento contraffatto: intercettati oltre 65mila capi con falso logo Armani
La Guardia di Finanza ha scoperto un grosso deposito a Lacchiarella, dove erano nascosti più di 65mila capi d’abbigliamento con il logo “Armani” falsificato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
I finanzieri hanno individuato e denunciato un'impresa comasca attiva nel commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, ritenuta collegata alla vendita di abbigliamento con logo falso
I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, nell'ambito dell'intensificazione delle attivita' a contrasto della contraffazione
