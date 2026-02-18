Shopping green a peso | il pop-up vintage europeo Vinokilo arriva in Romagna

Da riminitoday.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vinokilo, noto evento europeo di shopping sostenibile, arriva in Romagna causando entusiasmo tra gli appassionati di moda vintage. Dal 21 al 22 febbraio, il pop-up si tiene a Cerasolo, in via Rigarda 39, offrendo abiti usati a peso e un’esperienza di acquisto ecologica. La manifestazione attrae clienti desiderosi di scoprire capi unici e ridurre l’impatto ambientale. Durante i due giorni, si potrà scegliere tra centinaia di vestiti provenienti da tutta Europa, creando un’occasione per un acquisto consapevole e originale.

Dal 21 al 22 febbraio, Vinokilo farà tappa a Cerasolo in via Rigarda 39, portando a Coriano uno degli appuntamenti più noti in Europa dedicati all’abbigliamento di seconda mano. Vinokilo, molto atteso dagli appassionati di moda vintage e sostenibile, nasce in Germania nel 2016 per poi diffondersi progressivamente in numerose città europee, Italia compresa, affermandosi come il più grande pop-up market itinerante di abiti usati. Conosciuto anche come Vintage Kilo, Vinokilo propone un modello di vendita alternativo a quello tradizionale: i capi non vengono acquistati singolarmente ma venduti in base al peso.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Alla Villa D'Oro di arriva "My wardrobe", l'evento per gli amanti del vintage e dello shopping sostenibile

Vintage al chilo, shopping all’ex AemIl 17 e 18 gennaio, l’ex centrale Aem di Modena ospita ’Unsane Vintage Kilo’, un evento dedicato al vintage al chilo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.