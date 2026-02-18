Shopping green a peso | il pop-up vintage europeo Vinokilo arriva in Romagna

Vinokilo, noto evento europeo di shopping sostenibile, arriva in Romagna causando entusiasmo tra gli appassionati di moda vintage. Dal 21 al 22 febbraio, il pop-up si tiene a Cerasolo, in via Rigarda 39, offrendo abiti usati a peso e un’esperienza di acquisto ecologica. La manifestazione attrae clienti desiderosi di scoprire capi unici e ridurre l’impatto ambientale. Durante i due giorni, si potrà scegliere tra centinaia di vestiti provenienti da tutta Europa, creando un’occasione per un acquisto consapevole e originale.

Dal 21 al 22 febbraio, Vinokilo farà tappa a Cerasolo in via Rigarda 39, portando a Coriano uno degli appuntamenti più noti in Europa dedicati all’abbigliamento di seconda mano. Vinokilo, molto atteso dagli appassionati di moda vintage e sostenibile, nasce in Germania nel 2016 per poi diffondersi progressivamente in numerose città europee, Italia compresa, affermandosi come il più grande pop-up market itinerante di abiti usati. Conosciuto anche come Vintage Kilo, Vinokilo propone un modello di vendita alternativo a quello tradizionale: i capi non vengono acquistati singolarmente ma venduti in base al peso.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Alla Villa D'Oro di arriva "My wardrobe", l'evento per gli amanti del vintage e dello shopping sostenibile Vintage al chilo, shopping all’ex AemIl 17 e 18 gennaio, l’ex centrale Aem di Modena ospita ’Unsane Vintage Kilo’, un evento dedicato al vintage al chilo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sport, shopping e grandi emozioni: Postepay Green e Visa ti accompagnano dove vuoi. La Carta prepagata Postepay Green è richiedibile in qualsiasi Ufficio Postale. facebook