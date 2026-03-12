A Perugia è stato avviato un progetto che presenta dieci principi per riconsiderare il legame tra cibo, salute, lavoro e territorio. L’iniziativa coinvolge esperti del settore e mira a promuovere un nuovo approccio nella gestione delle risorse alimentari e delle pratiche agricole. L’obiettivo è mettere in evidenza le connessioni tra produzione e benessere senza formulare giudizi o interpretazioni.

PERUGIA - Dieci principi per ripensare il rapporto tra cibo, salute, lavoro e territorio. È partito dal decalogo del Manifesto cooperativo della Dieta Mediterranea di Legacoop il confronto che si è svolto in Provincia dove istituzioni, mondo agricolo e imprese cooperative si sono ritrovati per discutere il futuro dell’agroalimentare partendo da un modello che unisce qualità delle produzioni, sostenibilità ambientale e giustizia sociale. Un documento che mette nero su bianco una visione del sistema agroalimentare capace di tenere insieme dignità del lavoro agricolo, accesso al cibo sano, tutela della biodiversità e valorizzazione delle comunità locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La dieta mediterranea tra cibo, salute, lavoro e sviluppo

