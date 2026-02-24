Vicario Juve il Tottenham ha fissato il prezzo | ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia

Il Tottenham ha stabilito il prezzo per Vicario, il portiere italiano molto cercato dalla Juventus, che punta a riportarlo in Serie A. La cifra richiesta si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, un investimento consistente per il club di Torino. La trattativa si concentra sui dettagli finanziari, mentre il giocatore rimane una delle principali opzioni per rinforzare la porta bianconera. La prossima fase dipende dalle decisioni della dirigenza juventina.

Vicario Juve, il portiere italiano è sempre nel mirino dei bianconeri. Per prenderlo, però, dovranno sborsare 25-30 milioni di euro. I dettagli. Il futuro della porta bianconera è diventato improvvisamente uno dei temi più caldi alla Continassa. Nonostante l’investimento su Michele Di Gregorio, il rendimento dell’ex portiere del Monza non ha spento i dubbi della dirigenza, costretta a guardarsi intorno per garantire a Luciano Spalletti un numero uno di caratura internazionale. In questo scenario di incertezza, il nome che sta scalando le gerarchie del gradimento è quello di Guglielmo Vicario, attualmente protagonista in Premier League con la maglia del Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Norton Cuffy Juve, il Genoa ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per portarlo a TorinoIl Genoa ha stabilito il prezzo di Norton Cuffy, giovane esterno inglese, in vista di un possibile trasferimento alla Juventus.

Vicario Juve, i bianconeri valutano il portiere per l’estate: il prezzo fissato dal Tottenham e la concorrenza di una rivaleLa Juventus tiene d’occhio Vicario e potrebbe puntarci in estate.

