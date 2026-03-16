Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 18 | 40

Nella giornata del 16 marzo 2026 alle ore 18:40, Astral Infomobilità ha pubblicato un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Si tratta di un servizio fornito dalla regione Lazio che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico, eventuali disagi e condizioni delle strade principali. La piattaforma aggiorna costantemente i dati per aiutare gli automobilisti a muoversi più facilmente in città e dintorni.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da raccordo anulare in carreggiata interna tra casa e pizza Flaminia e poi proseguendo tra Centrale del Latte l'abbia in esterna invece auto in coda nei pressi dell'uscita di Ostiense e poi proseguendo tra Laurentina e la diramazione Roma sud ci sposiamo sulle autostrade incidente sulla A1 Firenze Roma concludi all'altezza dello svincolo di Orta in entrata nelle due direzioni rallentamenti anche sul tratto Urbano della Roma Teramo salta per traffico a partire da Fiorentini fino a Tor Cervara in direzione del raccordo anulare nel tratto... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 18:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto del ben trovati della direzione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione del traffico che... Contenuti utili per approfondire Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 17:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da raccordo anulare in carreggiata interna tra ... romadailynews.it I lavori dell’Arst per la metropolitana leggera proseguono in via Roma e sarà interessata la corsia preferenziale. Da lunedì 16 marzo realizzeremo due rotatorie nelle piazze Deffenu e Amendola, migliorando la viabilità. Con la chiusura della corsia preferenzial - facebook.com facebook