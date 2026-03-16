Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 08 | 40

Oggi alle 8:40, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla direzione dell’ente, che ha fornito informazioni sul traffico e sulle eventuali criticità presenti nelle strade della regione. La nota si inserisce in un servizio di aggiornamento regolare volto a informare gli utenti sui dati più recenti riguardanti la mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto del ben trovati della direzione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione del traffico che intensificando sulle principali strade e autostrade della nostra regione in modo particolare in direzione della capitale e partiamo dalla raccordo anulare code sulla carreggiata interna tra le uscite per la cremazione Roma su della pietra Salaria Nomentana tra Cascia e Aurelia tra Roma Fiumicino e Appia tra Casilina e Tiburtina e ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Dove troviamo code per traffico intenso a partire dalla raccordo e verso la tangenziale è l'uscita code a partire da Tor Cervara. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 08:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente in A1 sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le code sulla Pontina... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla carreggiata interna del raccordo ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso - facebook.com facebook