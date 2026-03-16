Viabilità | A1 chiusure notturne per l' uscita di Parma

Sulla A1 Milano-Napoli, la stazione di Parma sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna durante due periodi notturni. La prima chiusura avverrà dalle 21 di martedì 17 marzo alle 5 di mercoledì 18 marzo, e la seconda dalle 21 di giovedì 19 marzo alle 5 di venerdì 20 marzo, per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale.

In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Terre di Canossa Campegine, al km 124+40,0 o proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Fidenza, al km 90+400. In ulteriore alternativa, immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire alla stazione di Parma ovest. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Parma usa la nostra Partner App gratuita! "La compagnia di polizze è fallita e i nostri investimenti sono spariti. Offerto un rimborso ridicolo, ora facciamo causa" La farmacista di Parma a un anziano paziente: “Impossibile prenotare la sua visita dermatologica, non c’è posto da anni” 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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