Viabilita’ | su A1 Milano-Napoli chiusure notturne stazione di Frosinone

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sara’ chiusa la stazione di Frosinone, secondo il seguente programma: dalle 22:00 di giovedi’ 22 alle 6:00 di venerdi’ 23 gennaio, sara’ chiusa in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Napoli, Ceprano; in uscita per chi proviene da Roma, Ferentino; dalle 22:00 di venerdi’ 23 alle 6:00 di sabato 24 gennaio, sara’ chiusa in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ferentino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilita’: A1 Milano-Napoli, chiusure notturne uscita stazione Colleferro

Per consentire lavori di ispezione e manutenzione, la stazione di Colleferro sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa durante le notti dal 12 al 15 gennaio, dalle 22:00 alle 6:00. La chiusura interessa le quattro notti consecutive per garantire la sicurezza e l’efficienza della viabilità lungo il tratto autostradale. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di consultare le segnalazioni ufficiali per aggiornamenti.

A1 Milano-Napoli: chiusure notturne delle stazioni di Ceprano, San Vittore e Cassino per lavori

La Società Autostrade ha annunciato chiusure notturne delle stazioni di Ceprano, San Vittore e Cassino sulla A1 Milano-Napoli, previste nei prossimi giorni. Queste interruzioni sono necessarie per lavori di manutenzione e riparazioni, al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza del tratto autostradale. È consigliabile pianificare gli spostamenti tenendo conto di queste temporanee chiusure.

