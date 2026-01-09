Viabilita’ | A1 Milano-Napoli chiusure notturne uscita stazione Colleferro

Per consentire lavori di ispezione e manutenzione, la stazione di Colleferro sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa durante le notti dal 12 al 15 gennaio, dalle 22:00 alle 6:00. La chiusura interessa le quattro notti consecutive per garantire la sicurezza e l’efficienza della viabilità lungo il tratto autostradale. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di consultare le segnalazioni ufficiali per aggiornamenti.

Sulla A1 Milano-Napoli, al fine di permettere le operazioni di ispezione e manutenzione del viadotto, la stazione di Colleferro sarà chiusa durante le quattro notti di lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio, con orario dalle 22:00 alle 6:00. Questa chiusura riguarderà l’uscita per coloro che provengono da Roma. Si consiglia, come alternativa, di utilizzare la stazione di Valmontone per le uscite. (Com) (REDN). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

