Viabilita’ | A1 Milano-Napoli chiusure notturne uscita stazione Colleferro

Per consentire lavori di ispezione e manutenzione, la stazione di Colleferro sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa durante le notti dal 12 al 15 gennaio, dalle 22:00 alle 6:00. La chiusura interessa le quattro notti consecutive per garantire la sicurezza e l’efficienza della viabilità lungo il tratto autostradale. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di consultare le segnalazioni ufficiali per aggiornamenti.

A1 Milano-Napoli, 6 km di coda fra Colleferro e Anagni verso Napoli: camion ribaltato, traffico su due corsie - Napoli, 6 km di coda fra Colleferro e Anagni verso Napoli per mezzo pesante ribaltato: cantiere e percorsi alternativi. ilquotidianodellazio.it

ORDINANZA DI VIABILITA' n. 464 del 18-12-2025 DISPOSITIVO TEMPORANEO DI VIABILITÀ - PASSAGGIO FIAMMA OLIMPICA MILANO CORTINA 2026 PER IL GIORNO 23/12/2025 ----- per il giorno 23/12/2025 il divieto di circolazione dalle ore 09:00 alle or - facebook.com facebook

Volete sapere qual è il piano della viabilità e dei trasporti per i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 Dalla serata "Road to Milano Cortina" del 17 dicembre abbiamo estratto un video dedicato proprio a questo tema. Questo il link al video youtu.be/smq8Hm19v x.com

