Concerto del Duo Burriesci–Silvestro ad Ariano Irpino

Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 19.30, la Sala Classicariano di Ariano Irpino ospiterà il concerto del Duo Burriesci–Silvestro, composto dal violinista Manuel Burriesci e dal pianista Fabio Silvestro. L'evento rappresenta un’occasione per ascoltare un'esibizione musicale di qualità in un contesto intimo e raffinato. L’ingresso è aperto al pubblico interessato a scoprire interpretazioni classiche eseguite da due artisti qualificati.

Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 19.30, la Sala Classicariano di Ariano Irpino ospiterà il Duo Burriesci–Silvestro, formato dal violinista Manuel Burriesci e dal pianista Fabio Silvestro. In programma un raffinato percorso musicale con opere di Tchaikovsky, Saint-Saëns, Paganini e Wieniawski.

