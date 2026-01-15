Concerto del Duo Burriesci–Silvestro ad Ariano Irpino

Da avellinotoday.it 15 gen 2026

Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 19.30, la Sala Classicariano di Ariano Irpino ospiterà il Duo Burriesci–Silvestro, formato dal violinista Manuel Burriesci e dal pianista Fabio Silvestro. In programma un raffinato percorso musicale con opere di Tchaikovsky, Saint-Saëns, Paganini e Wieniawski. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

