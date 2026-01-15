Frana al Parco Manganelli 5 milioni di euro per messa in sicurezza e riqualificazione

Gli uffici tecnici del Comune di Avellino hanno comunicato al Commissario Straordinario, dott., l’avvio delle operazioni di messa in sicurezza e riqualificazione della frana al Parco Manganelli, intervento previsto per un investimento di circa 5 milioni di euro. Questa iniziativa mira a garantire la stabilità dell’area e migliorare la fruibilità del parco per cittadini e visitatori.

In data odierna gli uffici tecnici del Comune di Avellino hanno trasmesso al Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, la relazione tecnica relativa al movimento franoso verificatosi sul Torrente Fenestrelle, nei pressi dell'anfiteatro all'interno del Parco Manganelli, che ha reso necessaria la chiusura temporanea dell'intera area per motivi di sicurezza. Dalla relazione è emersa con chiarezza la necessità di procedere a una serie di interventi strutturali, tra cui il rifacimento degli argini e la messa in sicurezza del costone interessato dalla frana, oltre ad altri tratti ritenuti potenzialmente critici.

