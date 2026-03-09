Messa in sicurezza piazza Ignazio Roberto in attesa del nuovo progetto di riqualificazione

Da oltre due decenni, piazza Ignazio Roberto a Catania aspetta di essere riqualificata con un'area verde attrezzata. La zona non ha subito cambiamenti significativi e resta in attesa di interventi di messa in sicurezza. Attualmente, si stanno svolgendo lavori per garantire la stabilità della piazza, mentre si pianifica un nuovo progetto di riqualificazione.

Sono state posizionate delle protezioni mobili per creare una rotonda provvisoria e disciplinare la circolazione stradale Da più di 20 anni in piazza Ignazio Roberto, a Catania, si attende la realizzazione di un'area con verde attrezzato, finora mai realizzata. Ma adesso potrebbero esserci buone notizie per i residenti della zona. "L'opera è stata inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 per un investimento pari a circa 900 mila euro. Come presidente della Terza Commissione - spiega Giovanni Curia - ho ritenuto opportuno, nelle more dell'individuazione dello stanziamento, far mettere in sicurezza la piazza creando una rotatoria con dei new jersey in plastica, dato che qui si ha un'intersezione di ben sette strade e spesso si registrano incidenti.