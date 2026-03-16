Via Fani Meloni | pagina dolorosa ricordiamo servitori Stato uccisi

Il 16 marzo 1978, a via Fani, furono uccisi gli agenti Giulio Rivera, Oreste Leonardi e Raffaele Passerini, durante un'azione delle Brigate Rosse. La vicenda è ricordata come una delle pagine più drammatiche della storia italiana. La presidente del Consiglio ha commentato la giornata definendola una pagina dolorosa e ha invitato a ricordare i servitori dello Stato caduti in quelle circostanze.

Milano, 16 mar. (askanews) – “Il 16 marzo 1978 gli agenti Giulio Rivera, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Domenico Ricci e Francesco Zizzi, furono vigliaccamente uccisi nel tragico agguato in via Fani a Roma che portò al rapimento di Aldo Moro, il cui corpo fu poi ritrovato senza vita il 9 maggio successivo. Un giorno difficile per tutti, che aprì una pagina dolorosa della nostra storia repubblicana. Oggi desidero ricordare questi servitori dello Stato che hanno dato la vita per proteggere e difendere con coraggio e sacrificio le Istituzioni e la Repubblica. A loro va la nostra eterna gratitudine, insieme al ringraziamento che desidero inviare a tutti gli uomini e le donne in divisa per il quotidiano lavoro a difesa della Nazione e dei cittadini”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Acca Larentia, Meloni: pagina dolorosa, Italia merita vera pacificazioneRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Leggi anche: Giorno del Ricordo: Meloni, "pagina dolorosa della nostra storia"