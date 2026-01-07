Acca Larentia Meloni | pagina dolorosa Italia merita vera pacificazione
Oggi si ricorda il 48° anniversario della strage di Acca Larentia, un episodio che ha segnato profondamente la storia italiana. Questa ricorrenza ci invita a riflettere sulla necessità di mantenere viva la memoria e di lavorare insieme per una vera pacificazione nel nostro Paese, rispettando il passato e promuovendo un dialogo costruttivo.
Roma, 7 gen. (askanews) – “Ricorre oggi il 48esimo anniversario della strage di Acca Larenzia. Una pagina dolorosa della storia della nostra Nazione, che ci richiama al dovere della memoria e della responsabilità. Quelli del terrorismo e dell’odio politico sono stati anni bui, in cui troppo sangue innocente è stato versato, da più parti. Ferite che hanno colpito famiglie, comunità, l’intero popolo italiano”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X. “Anche fatti recenti, in Italia e all’estero, ci ricordano quanto a volte possa essere fragile il confine tra confronto e odio, tra parola e violenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Franco, Francesco e Stefano, insieme alle loro famiglie, attendono ancora giustizia e pace a 47 anni dalla Strage di Acca Larentia. Una ferita mai rimarginata, frutto della violenza politica di quegli anni, che purtroppo vediamo spesso riaffiorare oggi. Franco, Fr - facebook.com facebook
