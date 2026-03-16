Il 16 marzo 1978 rappresenta una data che rimane impressa nella memoria collettiva italiana, segnando un momento cruciale nella storia repubblicana. L’evento di via Fani ha lasciato un’impronta duratura, diventando un punto di riferimento nel racconto di quegli anni. A distanza di 48 anni, questa data continua a suscitare riflessioni e discussioni sulla realtà politica e sociale del paese.

Nel cuore della memoria repubblicana c’è una data che continua a bruciare. Il 16 marzo 1978 non è soltanto un tornante della storia, ma una fenditura che attraversa ancora la coscienza nazionale. Il rapimento di Aldo Moro e la strage di via Fani restano una soglia emotiva e politica oltre la quale l’Italia non è mai tornata davvero uguale. A distanza di quasi mezzo secolo, le ombre si intrecciano con le certezze giudiziarie e il racconto dei protagonisti continua a oscillare tra memoria, rimozione e ricerca di verità. In questa intervista a Formiche, l’ex ministro Calogero Mannino riflette sul peso storico di quei giorni, sulle responsabilità politiche e sul lascito strategico dello statista democristiano. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Via Fani, il compromesso storico e l’Italia che verrà. La lettura di Mannino 48 anni dopo

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