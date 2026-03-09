Il difensore dell’Inter è stato molto fischiato a San Siro durante il derby, dopo aver simulato un fallo contro la Juventus. In precedenza, aveva già ricevuto critiche durante le partite contro Lecce e Como. Durante l’incontro, è stato anche infortunato e il suo caso verrà rivalutato tra 48 ore. La sua prestazione ha suscitato reazioni tra i tifosi presenti allo stadio.

Quando piove, spesso finisce per nevicare. Non è il momento migliore della carriera di Alessandro Bastoni, beccato dagli stadi di tutta Italia e infortunato per una forte contusione alla tibia nella gara più attesa in città, poi finita in malora per la parte nerazzurra che non esulta da due infiniti anni. Dopo il tappeto sonoro subito in casa del Lecce e poi in quella del Como in Coppa Italia per l’ormai celebre simulazione in Inter-Juve, nonostante le scuse e quasi un mese passato dall’episodio, l’interista ha risentito insulti e fischi dallo stadio rossonero, come altamente prevedibile. Al minuto 68, però, si è accasciato per il dolore: in un durissimo scontro di gioco con Rabiot in mezzo al campo ha ricevuto dall’arbitro Doveri un cartellino giallo, di cui non si è neanche reso conto mentre si contorceva a terra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Fischiatissimo e infortunato, il derby da incubo di Bastoni: verrà rivalutato tra 48 ore

