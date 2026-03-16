Via Capra cortile vandalizzato e usato come bivacco | Qui la gente scarica di nascosto anche rifiuti

Durante la notte tra sabato e domenica, alcuni sconosciuti sono entrati nel cortile interno del complesso Acer in via Capra, al civico 15, danneggiando diverse strutture. I residenti della zona hanno trovato il mattino seguente lo spazio vandalizzato, con alcuni rifiuti abbandonati e parti dell’area usate come bivacco. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti della zona.

In un video i danni provocati da alcuni sconosciuti nella notte tra sabato e domenica in un complesso Acer. L'esasperazione dei residenti: «Nessuno aggiusta il cancello e qui entra chiunque». Zandonella (Lega): «Depositerò una interrogazione» Alcuni residenti del complesso Acer al civico numero 15 di via Capra la mattina di domenica 15 marzo hanno scoperto una lunga scia di danni che nel corso della notte precedente sono stati compiuti da un gruppo di sconosciuti che si sono introdotti nell'area comune del cortile interno. Prima hanno bivaccato sotto un portico, probabilmente a causa della pioggia, poi hanno spaccato un po' di cose tra cui l'illuminazione e il citofono condominiale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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