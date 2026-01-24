In alcune aree centrali di Bari, la presenza di rifiuti e il degrado rendono l’ambiente poco sicuro e poco accogliente per i cittadini, soprattutto per le famiglie con bambini. Per migliorare la situazione, sono in arrivo delle grate anti bivacco volte a garantire un decoro più adeguato e una maggiore sicurezza nelle zone più vulnerabili della città.

Ci sono zone in pieno centro a Bari dove la percezione di insicurezza mentre si passeggia, a qualsiasi ora del giorno, è molto elevata. Oltre a piazza Umberto dove ormai le scene di spacciatori o di gente che si denuda sono all’ordine del giorno (è diventato virale anche un video di una signora senza vestiti mentre si lava), situazione preoccupante si presenta in piazza Cesare Battisti. Ma in particolare su via Crisanzio, all’altezza dei due palazzi dell’Università, quello di Giurisprudenza e quello del dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e comunicazione. Quest’ultimo ha sede nello storico edificio Chiaia – Napolitano, più conosciuto come ex Enel. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - «Degrado e decoro violato». Bambini a passeggio tra i rifiuti. In arrivo le ?grate? anti bivacco

Leggi anche: Milano, a Rogoredo le barriere anti-bivacco

Leggi anche: I disegni dei bambini della scuola di Sappanico esposti nella pensilina dell'autobus: l'iniziativa dell'Associazione Anti Degrado

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: L’allarme della Cisl: Vandalismi alle auto. E il molestatore seriale è ancora in stazione; Viale Trento 'armato' primo mese di guardie: Le risse ci sono ancora; Roma, maxi controllo dei carabinieri contro il degrado in zona stazione Termini.

Infestazioni e degrado. Nessun risultato dagli interventiDegrado e infestazioni, Forza Italia chiede conto all’amministrazione. A Casalecchio la questione del decoro urbano e dell’igiene pubblica rimane al centro delle preoccupazioni dei cittadini – ... ilrestodelcarlino.it

Cimitero comunale nel degrado. Condizioni vergognose e indegne | FOTOA intervenire sono i consiglieri Dario Di Matteo, Antonio Omar Menale e Pasquale Gnasso, dopo le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini ... casertanews.it

ADDIO AL DEGRADO: DEMOLITE LE EX CABINE AUTOSTRADALI! Si è concluso un importante intervento per il decoro e la sicurezza della nostra città! Sono state infatti rimosse le due cabine elettriche in disuso situate presso l'ex casello autostradale. P - facebook.com facebook