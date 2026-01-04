Pasqualina, la telecamera numero 8 del sistema di videosorveglianza comunale di Pescate, monitora e registra i movimenti nella zona. Il suo ruolo è quello di garantire la sicurezza pubblica, contribuendo a sorvegliare e prevenire comportamenti illeciti. Attraverso le immagini catturate, si può intervenire tempestivamente in caso di attività sospette, assicurando un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Pasqualina non perdona. Pasqualina è la telecamera numero 8 del sistema di videosorveglianza comunale di Pescate. Vigila sul parco Le Torrette sul tratto sponda pescatese del lungolago di Garlate. È la preferita del sindaco Dante De Capitani (nella foto), perché è quella che gli regala più "soddisfazioni", grazie ad essa e a quanto registra non ci sono vandali, incivili, trasgressori della legge e dei regolamenti che possano nascondersi. La cam Pasqualina ha svolto il suo dovere anche nella notte di San Silvestro, quando ha immortalato un automobilista che ha abbandonato i resti di fuochi d’artificio e altra spazzatura nel parcheggio pubblico delle Torrette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scarica rifiuti. Lo incastra. Pasqualina

