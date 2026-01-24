Lecco svolta sui prati di Cavagna | emendamento al PGT per salvare l' area verde

Il Comune di Lecco ha annunciato una modifica al PGT attraverso un emendamento volto a rafforzare la tutela dei prati di Cavagna. La decisione nasce in risposta alle richieste della comunità e mira a preservare l'area verde della fascia pedemontana, evitando potentiali interventi che ne compromettano l'integrità. Questa scelta evidenzia l’impegno dell’amministrazione nel tutelare il patrimonio ambientale locale.

La maggioranza comunale accoglie le richieste di cittadini e Legambiente. Ridotte al minimo le possibilità di edificazione nella fascia pedemontana Marcia indietro del Comune di Lecco sui prati di Cavagna. La maggioranza comunale ha deciso di presentare un emendamento alla variante al piano di governo del territorio per rafforzare la tutela dell'area verde della fascia pedemontana, accogliendo le sollecitazioni arrivate nelle ultime settimane da cittadini e associazioni ambientaliste. L'annuncio è arrivato nel primo pomeriggio di sabato 24 gennaio attraverso una nota diffusa dallo staff del sindaco Mauro Gattinoni e firmata dai capigruppo di maggioranza Pietro Regazzoni (Partito Democratico), Saulo Sangalli (Fattore Lecco), Alberto Anghileri (Alleanza Verdi e Sinistra) e Paolo Galli (Ambientalmente Lecco).🔗 Leggi su Leccotoday.it

Cavagna, un paesaggio manzoniano in pericolo: "Il PGT minaccia l'unico luogo rurale autentico"Cavagna, un paesaggio rimasto intatto nel tempo, si trova oggi sotto minaccia a causa del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT).

