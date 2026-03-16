Oggi alla Farnesina si è svolto un incontro tra rappresentanti italiani e russi, con la partecipazione del viceministro e di un funzionario russo. Le discussioni sono state oggetto di attenzione dopo che il Corriere della Sera ha diffuso indiscrezioni sulle conversazioni avvenute nelle prime ore del mattino. La vicenda ha suscitato reazioni e ricostruzioni diverse sui contenuti e le modalità dell'incontro.

Tutto è cominciato nelle prime ore del mattino di oggi, quando le indiscrezioni pubblicate dal Corriere della Sera sono cominciate a circolare senza più fermarsi. Al centro della bufera politica tuttora in corso c’è un incontro, avvenuto circa un mese fa, tra il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli e l’ambasciatore della Federazione Russa in Italia Aleksej Paramonov. Vertice tra Italia e Russia alla Farnesina, bufera sul viceministro (e su Antonio Tajani): cosa si sono detti Edmondo Cirielli e Aleksej Paramonov (ANSA FOTO) – Notizie.com Un faccia a faccia richiesto da Mosca sul quale le opposizioni si sono scatenate, anche perché il vertice, secondo quanto riportato dal Corriere, avrebbe irritato la premier Giorgia Meloni, che non ne sarebbe stata a conoscenza. 🔗 Leggi su Notizie.com

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