Napoli Conte il presente ma anche il futuro? In caso di addio un allenatore in cima alla lista di ADL

Il futuro di Antonio Conte a Napoli è al centro delle discussioni, tra incertezze e possibilità. Dopo un periodo di risultati difficili, il club mantiene fiducia nell’allenatore, considerandolo ancora una figura chiave per il progetto azzurro. In caso di cambiamento, si ipotizza già un nome tra i più accreditati, riflettendo l’importanza di una scelta strategica per il presente e il futuro del Napoli.

Il futuro di Antonio Conte a Napoli resta un tema centrale nel dibattito calcistico. Nonostante un periodo poco favorevole, caratterizzato da risultati altalenanti e difficoltà evidenti, il club azzurro continua a credere fortemente nel proprio allenatore. La società, con Aurelio De Laurentiis in prima linea, considera Conte una figura chiave per dare mentalità, carattere e una chiara identità alla squadra. La fiducia del Napoli nei confronti del tecnico non è mai stata messa realmente in discussione. Conte rappresenta una garanzia di competenza ed esperienza, elementi fondamentali in una fase di transizione delicata.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, a giugno si valuterà il futuro di Conte? Un nome in cima alla lista di Aurelio De LaurentiisA giugno, si deciderà il destino di Antonio Conte al Napoli.

Napoli, a gennaio il nuovo centrocampista: Mainoo in cima alla lista ma spunta anche un ex BarcellonaIl Napoli si prepara al mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo a causa dell’emergenza infortuni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Adl ENTUSIASTA dopo Napoli Inter 3-1 Saluta Conte e i calciatori sul Campo dello stadio Maradona

Argomenti discussi: Copenhagen-Napoli, Conte: Infortuni? È molto difficile, non sono un mago; Juventus e Chelsea, Conte sfida il passato; Conte prima di Copenaghen-Napoli: Assenti? Proviamo l’impresa, qui nessuno è mago e nessuno fa magie; Copenaghen-Napoli, Conte: A testa alta, non ci piangiamo addosso. Daremo tutto.

Juventus-Napoli 3-0, Spalletti batte Conte: in gol David, Yildiz e KosticIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it

Conte diretta dopo Juve-Napoli: conferenza stampa e interviste LIVELe dichiarazioni dell'allenatore dei partenopei dopo il match dell'Allianz Stadium: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

"I tifosi del Napoli devono stare vicini alla squadra" L'appello di Antonio Conte dopo la pesante sconfitta contro la Juventus - facebook.com facebook

#Napoli, #Conte sul contatto #Bremer- #Hojlund: "Speriamo ci sia sempre onestà per un calcio pulito" x.com