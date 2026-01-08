Crisi Menarini Bus i sindacati chiedono un confronto urgente con la Regione Campania

Le organizzazioni sindacali FIM, FIOM, UILM, FISMIC e UGLM di Avellino richiedono un incontro urgente con la Regione Campania per affrontare la crisi dello stabilimento Menarini Bus di Flumeri. La situazione interessa un presidio industriale di rilievo per l’Irpinia, la Campania e il settore nazionale. La richiesta mira a trovare soluzioni condivise per tutelare i posti di lavoro e mantenere l’attività produttiva.

