Crisi Menarini Bus i sindacati chiedono un confronto urgente con la Regione Campania
Le organizzazioni sindacali FIM, FIOM, UILM, FISMIC e UGLM di Avellino richiedono un incontro urgente con la Regione Campania per affrontare la crisi dello stabilimento Menarini Bus di Flumeri. La situazione interessa un presidio industriale di rilievo per l’Irpinia, la Campania e il settore nazionale. La richiesta mira a trovare soluzioni condivise per tutelare i posti di lavoro e mantenere l’attività produttiva.
Le Organizzazioni Sindacali FIM FIOM UILM FISMIC UGLM di Avellino chiedono formalmente un incontro urgente in merito alla crisi che sta interessando lo stabilimento Menarini Bus di Flumeri, presidio industriale strategico per l’Irpinia, per la Campania e per l’intero sistema nazionale del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Cargill tira dritto e conferma i licenziamenti a Giammoro, i sindacati chiedono un tavolo urgente con Regione e prefetto
Leggi anche: Menarini Bus, crisi senza fine: promesse disattese e futuro a rischio per Flumeri
L’operaio della Menarini Bus: «In fabbrica è tutto fermo e per l’Italia non produciamo veicoli. Noi facciamo anche le pulizie, lavorare così è umiliante» - A quei tempi la storica azienda che produce autobus, l’unica a farlo sul suolo italiano, si chiamava ancora ... corrieredibologna.corriere.it
Crisi. La Menarini annuncia 1000 esuberi in Italia - La decisione è stata comunicata ai sindacati dal direttore generale dell’azienda farmaceutica fiorentina, Domenico Simone. quotidianosanita.it
Menarini: sindacati, fra febbraio e aprile termineranno ordini di autobus - Menarini e' riuscita a normalizzare gli assetti produttivi, tanto da aver costruito quest'anno circa 400 bus. borsaitaliana.it
Il "tutto Natale-Capodanno-Befana" al cinema raccontato dal #roymenariniuniverse prosegue oggi con il video-commento sul magnifico "No Other Choice" di Park Chan-wook. Link al primo commento. facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.