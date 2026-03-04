Verso il Referendum costituzionale a Udine un incontro con l' ex magistrato Felice Casson

Venerdì 6 marzo, a Udine, si terrà un incontro con l'ex magistrato Felice Casson, organizzato nell'ambito del ciclo

Già magistrato e senatore della Repubblica, Casson proporrà una riflessione critica e approfondirà gli aspetti cruciali delle proposte di riforma e le loro conseguenze reali sulla vita democratica del Paese. L'incontro si svolgerà, alle 17.30, nella sala polifunzionale Criscuolo, al civico 164 di via Veneto (quartiere di Cussignacco). Dopo l’intervento del presidente della sezione Anpi cittadina Stefano Pol, si aprirà il dibattito, che sarà introdotto e moderato da Roberta Nunin, docente di giurisprudenza all’Università di Trieste e componente dell’Anpi provinciale di Udine. L'iniziativa è pensata per le cittadine e i cittadini che vogliono capire a fondo i punti oggetto dei quesiti referendari e presentarsi così con maggiore consapevolezza alle urne. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Verso il referendum sulla giustizia, incontro del comitato "Giusto dire no" con il magistrato Cesare ParodiIn vista del referendum del 22 e 23 marzo, il comitato “Giusto dire No” promuove un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza.

Referendum costituzionale, a Ortona le ragioni del no con il magistrato Domenico CanosaLe ragioni del no al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo in un incontro pubblico con il magistrato Domenico Canosa a Ortona.