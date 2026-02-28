Verona e Napoli si preparano a scendere in campo in una partita importante della Serie A. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre, con il Napoli che cerca di mantenere la posizione in classifica e l’Hellas Verona che tenta di uscire dalla zona di mercato. La partita si gioca oggi in uno stadio pieno di tifosi appassionati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il match tra Napoli e Hellas Verona si preannuncia avvincente, con la squadra partenopea in cerca di punti vitali nella Serie A. La sfida avrà luogo oggi, 7 gennaio 2026, presso il Stadio Bentegodi, con inizio fissato per le 18:00 CET (17:00 GMT). Matteo Politano è stato scelto come esterno destro nel centrocampo del Napoli per questo incontro cruciale. La formazione di mister Rudi Garcia, a causa delle assenze di alcuni giocatori chiave come Scott McTominay e Frank Zambo Anguissa, si presenterà con un 3-4-2-1. Il portiere Alex Meret guiderà la difesa, supportato da Beukema, Juan Jesus e Alessandro Buongiorno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Verona e Napoli si sfidano in una partita decisiva per la Serie A.

Kalulu si racconta: «Juve Napoli? Sarà una partita importante e decisiva, ma poi ne mancheranno altre 17…»Calciomercato Inter, tutto pronto per quel ritorno? I tifosi nerazzurri si schierano, ecco gli aggiornamenti Mercato Lazio, emerge un retroscena sul...

Leggi anche: Serie A, oggi Napoli-Verona – La partita in diretta

efootball pes21 gameplay Napoli vs Verona | Italy Serie A 2025 |

Una raccolta di contenuti su Verona.

Temi più discussi: Dove vedere Verona-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Verona-Napoli: orario e dove vederla in TV e streaming; Verona-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A; Verona-Napoli: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.

Il Verona porta bene a Politano: numeri importanti per l'esterno del NapoliL'Hellas Verona è una delle vittime preferite di Matteo Politano, il giocatore nella giornata di oggi proverà a spezzare il suo lungo digiuno da gol. areanapoli.it

Verona-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeL'incontro tra le formazioni di Sammarco e Conte è in programma alle ore 18 di sabato 28 febbraio presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Sarà possibile assistere all'evento in diretta ... tuttosport.com

#Verona-#Napoli: la probabile formazione azzurra. Gilmour scalpita per un posto con Elmas. Alisson in dubbio per un problemino fisico. - facebook.com facebook

Verona-Napoli: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv e streaming x.com