Serie A riparte dopo la pausa apre la 17esima giornata lo scontro salvezza Parma-Fiorentina
La Serie A riparte dopo la pausa natalizia con una 17esima giornata che accompagna il campionato verso la chiusura del girone d'andata - al termine del quale mancano soltanto tre giornate - in un quadro reso ancora più mobile dalle gare non disputate per gli impegni di Supercoppa a Riyad. Si comincia domani, sabato 27 dicembre, alle 12.30 con Parma-Fiorentina, scontro diretto pesante in zona retrocesisone: i crociati arrivano da uno stop "forzato" e cercano punti per allontanarsi dalle ultime posizioni, mentre i viola - fanalino di coda con 9 punti in classifica - sono chiamati alla continuità dopo essersi tolti di dosso il peso della prima vittoria stagionale con il successo sull'Udinese. 🔗 Leggi su Iltempo.it
