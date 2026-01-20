Subbiano l’associazione nazionale carabinieri e il centro diurno l’accordo | quando l’inclusione è ascolto

A Subbiano, l’Associazione Nazionale Carabinieri e il Centro diurno L’Accordo hanno collaborato per promuovere l’inclusione e l’ascolto delle persone con difficoltà cognitive e intellettive. L’iniziativa, svoltasi il 20 gennaio 2026, ha visto la consegna di doni e un momento di confronto volto a rafforzare il legame tra comunità e servizi di supporto. Un gesto che sottolinea l’importanza dell’ascolto e dell’integrazione nel territorio.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – A Subbiano una mattina all’insegna dell’inclusione con l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Subbiano, che ha consegnato dei doni al Centro diurno di socializzazione L’Accordo da molti anni si interessa di persone con difficoltà cognitiva e intellettiva. L’A.N.C. che partecipa presente alle varie iniziative promosse dal Comune e dalle Associazioni, per il mantenimento della sicurezza, ha la sua sede adiacente al Centro ed è quindi un incontro continuo con coloro che lo frequentano e con gli educatori ecco quindi l’idea di offrire un supporto donando del materiale che possa servire a favorire lo sviluppo delle autonomie degli ospiti Paolo sereni, Presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

