Associazione nazionale Carabinieri e centro diurno L' Accordo | Quando l' inclusione è ascolto

Da arezzonotizie.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Subbiano, l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione locale, ha collaborato con il centro diurno L’Accordo in un momento dedicato all’inclusione. Durante la giornata, sono stati consegnati doni a sostegno delle attività del centro, rafforzando il valore dell’ascolto e dell’attenzione verso le persone con bisogni speciali. Un gesto che sottolinea l’importanza di momenti condivisi per promuovere l’integrazione e la solidarietà nel territorio.

A Subbiano una mattina all’insegna dell’inclusione con l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione locale, che ha consegnato doni al Centro diurno di socializzazione L’Accordo.L’Anc, sempre presente alle varie iniziative promosse dal Comune e dalle associazioni, ha la sua sede adiacente al.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

