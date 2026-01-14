Sono cinque i Comuni toscani ‘Plastic Free’ 2026 premiati per l’impegno nella tutela ambientale

Cinque Comuni toscani sono stati riconosciuti come ‘Plastic Free’ 2026, un premio assegnato dall’associazione Plastic Free Onlus. Questo riconoscimento premia le amministrazioni che si distinguono per impegno nella tutela ambientale, attraverso iniziative per ridurre l’abbandono dei rifiuti e promuovere comportamenti sostenibili. Complessivamente, sono 141 i Comuni italiani a ricevere questo attestato, simbolo di attenzione e responsabilità verso il territorio.

Sono 141 i Comuni Plastic Free 2026 che hanno superato la valutazione dell'associazione Plastic Free Onlus per ottenere "il prestigioso riconoscimento riservato alle amministrazioni più virtuose nella lotta all'abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione.

Toscana sostenibile: sono 5 i Comuni Plastic Free 2026 premiati per il loro impegno ambientale - Sono 5 i Comuni della Toscana premiati nel 2026 da Plastic Free Onlus: Barberino Tavarnelle, Follonica, Massa Marittima, Pisa e Vicopisano. intoscana.it

