Toscana Plastic Free 2026 | cinque Comuni premiati per l’impegno ambientale

La Toscana conferma il suo impegno verso la sostenibilità ambientale con l’assegnazione del riconoscimento “Plastic Free Toscana 2026” a cinque Comuni. Promuovendo pratiche di riduzione della plastica e di gestione responsabile dei rifiuti, questi territori si distinguono per il loro contributo alla tutela dell’ambiente. Il premio, assegnato da Plastic Free Onlus, sottolinea l’importanza di azioni concrete nella lotta all’abbandono dei rifiuti.

FIRENZE – La Toscana si conferma tra le regioni più attente alla sostenibilità ambientale. Sono cinque i Comuni Plastic Free Toscana 2026 premiati da Plastic Free Onlus per l’impegno nella riduzione della plastica, nella lotta all’abbandono dei rifiuti e nella promozione di comportamenti responsabili. L’annuncio è arrivato a Roma, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, dove sono state presentate le amministrazioni che hanno superato l’iter di valutazione previsto dal progetto nazionale. A ottenere il riconoscimento sono Barberino Tavarnelle (Firenze), Follonica e Massa Marittima (Grosseto), Pisa e Vicopisano (Pisa). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

