Usa la corsa al Venezuela è contro l’Europa | i 6 miliardi in bilico per Eni e Repsol

La situazione in Venezuela mette a rischio circa 6 miliardi di euro per Eni e Repsol, a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Caracas. Le recenti azioni americane, tra cui la cattura di Nicolás Maduro e le pressioni sulla neo-presidente Delcy Rodriguez, complicano le possibilità di recupero crediti e influenzano le strategie delle compagnie europee nel settore energetico. Una situazione che evidenzia le sfide geopolitiche e commerciali nel contesto latinoamericano.

L'assalto americano al Venezuela, la cattura di Nicolas Maduro e le pressioni sulla neo-presidente Delcy Rodriguez per concessioni chiare a Washington nel settore energetico possono tagliare la strada a colossi europei come Eni e Repsol, che si trovano di fronte a crescenti crediti accumulati con Caracas e non incassabili, da un lato proprio per le sanzioni Usa al Paese latinoamericano e dall'altro per la concorrenza arrembante delle rientranti aziende a stelle e strisce. La sfida di Eni e Repsol in Venezuela. Il Cane a sei zampe e l'omologa spagnola, complessivamente, vantano crediti per 6 miliardi di dollari verso Pdvsa, la compagnia energetica statale venezuelana, per attività nel settore del petrolio e del gas naturale.

