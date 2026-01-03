Venezuela la caduta di Maduro | gli Usa tornano poliziotti del mondo

Nel contesto della crisi politica in Venezuela, gli Stati Uniti stanno tornando a un ruolo di maggiore interventismo. Durante la campagna elettorale, Donald Trump aveva annunciato un cambiamento rispetto alla tradizione neo-con americana, spesso associata all'azione di

Caracas, 3 gennaio 2025 – In piena campagna elettorale, Donald Trump aveva promesso di rompere con l’antica tradizione neo-con americana, quella degli Stati Uniti sceriffi del mondo e instancabili esportatori di democrazia. Una prassi che, nei decenni, ha prodotto risultati mediocri quando non apertamente devastanti. Gli esempi non mancano. L’Afghanistan, tornato nelle mani dei talebani dopo vent’anni di guerra, morte e distruzione. L’Iraq, trasformato in una polveriera regionale dopo l’eliminazione di Saddam Hussein. La Libia, ancora oggi frammentata e sospesa tra due governi rivali. Con Trump, almeno nelle intenzioni, la musica doveva cambiare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Blitz Usa contro il Venezuela, morti e feriti. Maduro e la moglie catturati e incriminati. Trump: 'Atterreranno a New York' - Il presidente Usa ha seguito l'operazione in tempo reale: 'Nessuna vittima statunitense'. ansa.it