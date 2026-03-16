Venezia-Padova martedì 17 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 17 marzo 2026 alle ore 20:00 si gioca la partita tra Venezia e Padova. Il Venezia di Stroppa ha concluso il precedente incontro con un pareggio a reti inviolate contro la Sampdoria e ora cerca di ottenere una vittoria davanti ai propri tifosi. Il Padova, invece, è una squadra neopromossa allenata da Andreoletti e si prepara ad affrontare la sfida in trasferta.

Il Venezia di Stroppa dopo lo 0 a 0 contro la Sampdoria cerca di tornare alla vittoria nella sfida interna contro il neopromosso Padova di Andreoletti. Un pareggio che permette di mantenere il primato solitario con il Monza che incalza ad un solo punto di distacco, con il Frosinone adesso a 5 lunghezze. Sono 12 le vittorie nelle ultime 16 gare per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Venezia-Padova (martedì 17 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Venezia-Avellino (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiIl pari contro il Sudtirol è costato il primato in solitaria al Venezia di Stroppa, che quest’oggi contro l’Avellino di Ballardini cerca riscatto e... Catanzaro-Modena (martedì 17 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiMartedì comincia il turno infrasettimanale di serie B e, tra le sfide in programma, c’è anche quella del Nicola Ceravolo fra Catanzaro e Modena. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Venezia Padova martedì 17 marzo 2026... Temi più discussi: Derby Venezia-Padova, trasferta vietata ai tifosi biancoscudati; Trasferta al Penzo, i tifosi di Appartenenza scrivono ai sindaci di Padova e Venezia; Venezia-Padova: sarà un derby a porte chiuse per i tifosi padovani; Il sindaco Giordani sul derby Venezia-Padova vietato ai tifosi in trasferta: Peccato, mi auguro che lo spettacolo non ne risenta. Divieto di trasferta in vista per Venezia-Padova. L'appello ai sindaci dei tifosi biancoscudati: «Il derby è un patrimonio culturale»PADOVA - Dai tifosi di Appartenenza Biancoscudata arriva un appello ai sindaci di Padova e Venezia e ai relativi prefetti perché si adoperino per evitare il quasi certo divieto di ... ilgazzettino.it Derby Venezia-Padova, trasferta vietata ai tifosi biancoscudatiLa sfida in programma al Penzo martedì 17 marzo interdetta ai supporter padovani per scongiurare possibili intemperanze tra opposte fazioni ... veneziatoday.it Venezia-Calcio Padova, i tifosi biancoscudati fanno ricorso al Tar contro il divieto di trasferta. I lagunari lanciano lo sciopero del tifo - facebook.com facebook #Venezia- #Padova, comunicato dei tifosi: "Vietare è diventata l'unica soluzione, la nostra risposta sarà un silenzio iniziale" x.com